И у општини Кула менєй инфицированих

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – По нєурядових информацийох, алє зоз сиґурного жридла, як у векшини штредкох у нашей жеми, и у општини Кула тих дньох ше зменшує число позитивних особох на коронавирус. Идентификовани коло 60 хорих, од чого коло 15 у Руским Керестуре.

У Керестуре особи хтори позитивни на вирус углавним нє маю чежку клинїчну слику, окрем єдного хорого хтори на респираторе, а у цалей општини Кула єст и лєгчейши, и чежши случаї.

Особи хтори маю симптоми можу ше явиц до ковид-амбуланти хтора у Доме здравя у Кули, у будинку специялистичних службох.

