Математика преткана з музику

Талантована и амбициозна новосадянка Наташа Джуджар, од єшенї будзе матурантка Ґимназиї ,,Йован Йованович Змай” на природно-математичним напряму. Ходзела и до Основней музичней школи ,,Исидор Баїч” у Новим Садзе, дзе грала на гушлї. А любов ґу музики и гушлї и далєй тирва, та себе на нєй и нєшка заграє.

Од початку свойого школованя у ґимназиї, Наташа у секцийох хтори вязани за хор и оркестер. З тима секциями мала нагоду пойсц на рижни фестивали и змаганя ширцом Сербиї, та участвовала и на републичним змаганю.

– Того року зме плановали пойсц на фестивал до Москви, медзитим пре терашню ситуацию зме нє пошли, а фестивал бул отримани у онлайн форми. Послали зме видео знїмок и на тим фестивалу зме освоєли лауреат на другей катеґориї, алє нам тота награда нє така мила, прето же зме нє були физично там – приповеда Наташа.

ЛЮБОВ ҐУ ИНСТРУМЕНТУ

Кед була мала Наташа барз любела шпивац, вше ю провадзели якиш звуки, тони, мелодиї, була у швеце музики и нє було єй важне дзе ше у тей хвильки находзела, чи на улїчки, чи дома, чи даґдзе индзей. Праве тото обачели єй родичи, та ю уписали до музичней школи, а вона вец сама вибрала на хторим би инструменту любела грац. Та так Наташа Джуджар закончела и музичну школу дзе ше шейсц роки учела грац на гушлї, а источашнє грала и у оркестру.

– Тот оркестер у музичней школи нє грал пребарз комплексни композициї, алє нам розвил любов ґу инструменту и ґу граню у оркестру, т. є. граню вєдно. Теди сом похопела же поєдинєц нє може нїч вельке справиц, алє кед зме шицки вєдно здружени, вец резултат барз добри. Вєдно можеме витвориц дацо цо анї нє обчекуєме же може буц таке добре. Гранє вєдно, гранє у оркестру наисце превозиходзело шицки обчекованя. Тот перши оркестер нам шицким дал увид до того же як кажди инструмент важни и звекшал нам любов ґу инструменту, ґу музики. Мнє особнє дал окремну волю грац ище вецей. Музика ми барз важна и то ми єден зоз векших гобийох. Нє могла бим тераз видвоїц же цо волїм гранє, чи шпиванє. Просто, єдно без другого нє идзе. Кед би нє було шпиваня, нїґда бим нє грала, а знова, кед бим нє грала, нє повязала бим ше так з музику. Так же и єдно и друге барз важни сеґмент у моїм живоце – щиро приповеда Наташа.

У тей хвильки Наташа грає у оркестру Ґимназиї ,,Йован Йованович Змай”, а по потреби на гушлї грає и у КУД-ох, алє ше нїґдзе нє сце стационовац, праве пре проби школского оркестра, а и пре ученє и обовязки хтори ма у школи.

ВЯЗА ЗОЗ МАТКУ У НОВИМ САДЗЕ

Наташа у Руским културним центру, або як вона люби повесц, у Матки, одмлаючка. Участвовала на шицких дзецинских фестивалох як цо то ,,Веселинка”, ,,Пахулька”, шпивала, грала, танцовала у фолклору, ґлумела у бабкарских представох, а кед уж преросла секциї за дзеци, поцагла ше. Заш лєм, єден рок шпивала и у дзивоцкей шпивацкей ґрупи.

– Поцагла сом ше зоз шицких тих активносцох у Матки, прето же бим вец занєдзбала други обовязки хтори ми приоритет, алє зато сом тераз у Матки з часу на час активна на други способ. Ходзим на Маткованя и шицки други збуваня хтори ше там орґанизує, и наисце потримуєм векшину збуваньох, бо видзим же иду у добрим напряме. Пачи ше ми идея же би ше зєдинєли шицки Руснаци у Новим Садзе, бо би ше так злєпшало нашу заєднїцу. Думам же Матка конєчно, после длугшого часу, ожила. И мило ми же постала єдно место дзе ше шицки чувствую крашнє и приємно – гвари Джуджарова.

Наташа нє активна лєм у Матки, вона була член и у Центру за младежску роботу (ЦЗОР), а дзечнє була и член ОПЕНС-у єден час. Ту участвовала на рижних конференцийох, диялоґох, а була и єдна од походнїцох Школи людских правох у Беоґрадзе.

– Тераз сом свойо активносци котри вязани за тоти орґанизациї зведла на минимум, почало ми одберац барз вельо часу и моци. Алє вшелїяк ми то барз значело як искуство. Дзекуюци тому искуству похопела сом як ше даяки ствари случую, як функционую одредзени механїзми, зрозумела сом дзепоєдни термини хтори ше часто хасновало у медийох, а ґенерално их вигваряли ,,вельки” людзе хтори ше находза у политичних водох, и же чи тоти термини наисце требали буц вигварени на тим месце, чи су ту лєм прето же би ше здобуло одредзени рейтинґ. Наисце сом барз подзековна такому искуству, прето же сом достала иншаку перспективу яку сом до теди нє мала – толкує Наташа.

Вона роздумовала же поруша одредзену секцию, же би ше активовало и порушало младих, алє дума же є ище вше нє порихтана за таки вельки крочай, так же можебуц о даскельо роки, док пойдзе на факултет и здобудзе ище искуства.

– Плануєм ше уписац на факултет, так же найвекша часц наиходзацого школского року ми будзе пошвецена праве пририхтованю за примаци испит на факултет. Цо ше дотика того лєта, плануєм вихасновац днї цо вецей. Цо вецей ше рушац, буц вонка, зоз товаришками, кед же то будзе можлїве пре ситуацию. З оглядом же тераз нє мож путовац, нє мож виходзиц зоз нашей жеми, то ми нагода же бим обишла Сербию, та можебуц и пойдзем даґдзе зоз дружтвом, а потим бим пошла дакус обисц бабу и дїда – закончує Наташа.

Интелектуална анґажованосц нашей собешеднїци подрозумює и єй физични активносци, та Наташа ходзи на тренинґи Les Mills-овей системи тренинґох и вежбанє у терховнї, намага ше читац цо вецей кнїжки, грає на гушлї, алє понеже ше тераз нє рихта за фестивали, и змаганя, ма часу грац тото цо ше єй грає и цо ше єй пачи. Тиж би ше през лєто ище любела опробовац и у даєдних других активносцох, цо потераз нє мала нагоду.

