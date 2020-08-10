Червени аларм

Ище чекаме конєчну одлуку Министерства просвити о судьби руского оддзелєня Ґимназиї у Руским Керестуре, односно чи компетентни дошлєбодза же би ше формовала руска перша класа з менєй як пейц школярами. Кед же, як ше шицки наздаваме, тото дошлєбодзенє сцигнє, як заєднїца ше виратуєме з рубца бездни. Кед же нам Министерство нє препатри през пальци уж такой у першей нагоди, односно кризи упису яку зме ище нє мали, шлїдзи нам, и то треба ясно повесц, национална катастрофа, бо евентуалне гашенє єдиней рускей Ґимназиї на швеце нїяк иншак нє мож наволац, лєм так. Гоч ше мож гнївац на Министерство же є такой-таке ажурне кед треба розпатрац опцию гашеня за руску заєднїцу животно важного штреднєшколского оддзелєня, а дзепоєдни други ситуациї роками нє ришує, вину нє мож преруцовац лєм на Беоґрад. Кед будземе реални, треба припознац же нам компетентни уж роками скоро по автоматизме дошлєбодзую винїмки и преседани коло формованя руских оддзелєньох у рижних школох и формох настави, и то зме почали прилапйовац як правило. Медзитим, винїмок праве тото – нєшка є гей, ютре є нє.
Неґативна демоґрафска слика рускей заєднїци, як и тирваца депопулация наших штредкох хтору, парадоксално застановиц можу лєм ґлобални кризи (шветова рецесия 2008, актуална пандемия) вшелїяк главна обєктивна причина нєшкайшого стану.
Медзитим, нє мож занягац анї субєктивну одвичательносц цалей заєднїци, наших лидерох, нас самих. Я почитуєм нашу националну културу, фестивали и фолклор, алє верим же то нє сущносц меншинских правох. Образованє на мацеринским язику прави фундамент того концепту, а шицко друге надбудов. Медзитим, мам упечаток же нам голєм остатнї 20 роки якошик важнєйша фасада, як чи у мурох єст влаги. А вец, кед хижа спаднє, хто виновати?
Нє треба мац заблуди и делузиї. Терашня, Треца руска ґимназия формована у остатнїм историйним моменту, док на тих просторох ище було институцийного шора и нормалносци. Кед же ше, на вичну ганьбу загаши, вироятно ше вецей нїґда нє обнови. Далєй, после Ґимназиї, на шоре Катедра. Резон ясни – нач школовац професорох хтори нє маю кому преподавац? Но, та, нам од образовней вертикали з хтору ше у каждей нагоди хвалїме голєм кельо и з тим же зме „народ найграмотнєйши” останє половка, висока праве тельо кельо маю и нашо согражданє з так повесц „другого ешалону” полу-еманципованих меншинских заєднїцох. Елементарна писменосц, научиц ше голєм озвец на мацеринским язику, даскельо шпиванки и досц. Кед же лєм маме школовац роботнїкох за Канаду и Нємецку, вецей нам можебуц анї нє треба. Щиро ше наздавам же таке роздумованє нєприлаплїве за прешвечлїву векшину статистично (ище вше) найобразованшей националней заєднїци на тих просторох.