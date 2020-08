И того року красни упечатки зоз „Супер кампу” на Тари

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школярох основней школи з Руского Керестура, од 29. юлия по 4. авґуст, уж други раз орґанизовани одход на лєтни „Супер кампˮ на гору Тару до населя Митровец.

Камп бул наменєни дзецом возросту од 1. по 8. класу основней школи хтори мали нагоду седем днї препровадзиц у природи у рижних спортско-рекреативних и едукативних активносцох, а тиж и упознац парнякох зоз цалей Сербиї.

По словох орґанизаторки одходу на Камп и предсидательки Атлетского клубу „Русин” Санї Тиркайла, пре шветову пандемию зоз вирусом корона, того року камп бул кус скромнєйшого, алє и далєй квалитетного змисту, а хтори за дзеци бул цалком безпечни з оглядом же ше отримовал у природи зоз предвидзенима мирами защити.

Дзеци на лєтним кампу мали орґанизовани даскельо роботнї дньово як цо рижни борительни схопносци, штрелянє зоз стрили, спущованє на такволаним „zip-line”-у, односно спущованє на сайли, купанє у базену, тенис, фризби, а тиж и рекреациї у природи, шейтанє по лєше, знаходзенє у природи и рижни други роботнї едукативного характеру.

Циль того проєкту же би освидомел важносц власного здравя и здравого способу живота, як и же би дзеци розвили свойо физични способносци, а програма „Супер кампу” и того року витворена по проєкту хтори потримало Министерство просвити, Аґенциї за безпечносц у транспорту и други институциї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)