Отворени конкурс з нагоди Медзинародного дня младих

ВЕРБАС – Општина Вербас 12. авґуста означи Медзинародни дзень младих алє, у складзе зоз борбу процив вирусу ковид-19, того року на окремни способ. Место концертох, виставох, змаганьох и других формох масовних сходох, того року Медзинародни дзень младих прейдзе у знаку креативносци и конкурсу за авторску композицию.

Як преноши општински сайт, Канцелария за младих општини Вербас розписала конкурс за авторску композицию у тирваню до 4 минути. Перша награда знїманє авторскей нумери у студию, а други два награди пенєжни. Шицки три композициї буду мац можлївосц емитованя на Фейсбук боку Канцелариї за младих општини Вербас, а публика на истим боку годна и гласац.

Предсидатель жирия Роберт Телчер, а шицки додатни информациї мож найсц на тим линку.

Конкурс отворени по 12. септембер.

