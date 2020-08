Ище нєшка ше мож приявиц за мораториюм

БЕОҐРАД – Гражданє котри жадаю предлужиц пораднє виплацовац свойо кредитни обовязки ище нєшка ше можу явиц своїм матичним банком и так одбиц предложени мораториюм, сообщела Народна банка Сербиї.

Банки у Сербиї мали обовязку же би на своїх порталох обявели обвисценя о новим претаргнуцу у одплацованю кредитох.

У обвисценю треба же би писало кеди и кельо будзе тирвац тото претаргнуце, яка будзе камата, хтори можлїви алтернативни способи одплацованя, як и репрезентативни приклад рати пред и после мораториюма.

Кед же длужнїк од дня обявйованя обвисценя до ютра тото понуканє нє одбиє, рахує ше же мораторюм прилапени.

Хто нє жада претаргнуц одплацованє своїх кредитних обовязкох (то ше одноши на кредити, кредитни карточки и такволани допущени минус) банку може о тим обвисциц прейґ имейл адреси, на телефон, лєбо особнє у просторийох матичней банки.

Клиєнт може одустац од мораториюма и док вон тирва, так же муши уплациц цалу рату и шицки обовязку, толкую у Народней банки Сербиї.

Мораториюм на тот завод будзе тирвац два мешаци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)