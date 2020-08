ДЮРДЬОВ – На схадзки Управного одбора Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ догварене же ше тогорочни Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“ одказує.

Фестивал, котри мал буц отримани 22. авґуста, пре позарядову ситуацию котра у општини Жабель ище вше тирва и пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, члени Управного одбора принєсли ришенє же Фестивалу того року нє будзе, як и шицки други манифестациї котри плановани за тот рок.

