Кадзи ше лєм руши – зазначує успихи

У коцурскей основней школи „Братство єдинство” припознанє Школяр ґенерациї у школским 2019/2020. року достала школярка руского оддзелєня VIII класи, Катарина Недич.

Катарина одмалючка була заинтересована за науку, a любов ґу рижним єй конаром провадзела ю през цале основношколске образованє. Интересованє ґу математики, физики, рускому язику, сербскому, анґлийскому, историї, потим ґу музики, рецитованю, рисованю, спорту и природи принєсли єй успих, припознаня, похвали и дипломи.

Зоз рижних предметох Катарина ходзела на змаганя, дзе зазначовала замерковани резултати як на општинских, так и на републичних уровньох. Перши успихи на змаганьох з математики посцигла уж у нїзших класох основней школи, та так на Општинским змаганю у 4. и 6. класи завжала треце место, а у 7. класи була найлєпша у општини. На математичних змаганьох була и похвалєна, а на Дописней математичней олимпияди „Архимедес” у висших класох каждого року освоєла першу награду, як и пласман до финала, док у седмей класи достала похвалу у финалу. Вельке поцешенє єй було участвовац на Математичним кампу у Шабцу каждого лєта после пиятей, шестей и седмей класи, а у тим Кампу на змаганю єдного року завжала треце место. Попри математики, Катарина зазначела успих и з физики на змаганьох општинского уровню, кед у 6. класи завжала треце место, а у 7. класи друге. Катарина була и у Петници у Лєтней науковей школи.

Окрем числох и природних наукох, наша успишна школярка люби и язични науки, а окреме мацерински язик. Найлєпши доказ то завжате треце место у 5. класи, друге у 6. класи и перше место у 7. класи на Медзиокружних змаганьох. Вельки успих зазначела и на Републичним змаганю зоз руского язика у 7. класи, кед завжала друге место. Истого року Катарина була и на Окружним и Републичним змаганю зоз сербского як нємацеринского язика, та ґу своїм дипломом додала ище два за освоєни треци места.

Ридко хтори литературни конкурс прешол без Катариновей роботи, та и ту наша талантована школярка була наградзована. А писмени задатки зоз руского лєбо сербского язика кажда наставнїца окреме хвалєла, а ґу петичком дакеди би дзечнє дописали нє лєм єдну гвиздочку.

Катарина тиж так зоз своїм рецитованьом прикрашела кажду святочносц и кажду школску програму. Рецитаторка була одмалючка, и каждого року є порядна на Смотрох рецитаторох. Участвовала на Општинскей смотри, пласовала ше на Зонску, та аж и на Покраїнску смотру.

Тота одлична школярка ше барз добре знаходзи и у музичних водох, понеже закончела Основну музичну школу у Вербаше. Грає на гушлї, а покус и на ґитари. Була наградзена на Медзинародним музичним змаганю „Фантаст”, а високи позициї завжала и на школским змаганю у Вербаше зоз гушлю, як и на Екипним фестивалу солфедя „Славенски”.

Катарина успишна и у спорту, швидка, та так перши места завжала на вецей кросох Радио Телевизиї Сербиї. Успишну роботу мала и на Еколоґийним конкурсу „Школски желєни пресс 2017”, у библиотеки „Данило Киш” достала припознанє „Читатель рока”, а на 15. Медзинародним дзецинским подобовим конкурсу достала припознанє аж зоз Япону.

– Наймилши ми успихи зоз змаганьох руского и сербского язика, прето же були на Републичним уровню. Алє, у барз красним паметаню ми и Математични камп, як и Лєтна наукова школа у Петници. Цале школованє, як и шицки змаганя охабели на мнє красни упечатки, велї памятки, знаня, а и вше нови интересованя. Любим учиц и научиц, а наисце ме интересую велї ствари, од природних наукох, по дружтвени, фотоґрафия, уметносц, музика, програмованє… Уписала сом ше до Ґимназиї „Жарко Зренянин” у Вербаше, на природно-математични напрям, а о студийох будзем роздумовац кед придзе за тото час – гварела наша млада собешеднїца.

На концу можеме заключиц же Катарина єдна успишна, талантована, мудра, одвичательна, дисциплинована, упарта, креативна, свестрана млада особа, котра заслужено ноши тогорочну титулу Школяра ґенерациї коцурскей школи. Лєм красни слова за ню мали єй наставнїки, учителька, товарише и шицки котри Катарину познаю. Вше нашмеяна, з интересованями у велїх обласцох, а кадзи ше лєм руши – там зазначує успихи. Вериме же ище велї красни вистки учуєме и напишеме о тей будуцей ґимназиялки у рокох котри приходза.

