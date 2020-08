Врацанє студентох до домох нови ризик

НОВИ САД – Епидемиолоґ Предраґ Кон вчера виявел же ситуация зоз коронавирусом вигоднєйша и наявел же нєшка будзе принєшена одлука о тим як будзе випатрац нови школски рок и оценєл же врацанє студентох до студентских домох представя нови епидемиолоґийни ризик, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

У рамикох Студентского центру Нови Сад єст 10 студентски доми, а полни капацитет виноши 3.064 места. У тей хвильки у новосадских домох коло 328-еро студенти, хтори остали пре обовязки на факултетох.

Як виявел Стева Лазаревич, помоцнїк директора за змесценє Студентского центру Нови Сад, у шицких домох ше почитую мири защити, та так на уходох єст дезобариєри и мера ше тїлесна температура, у конкох єст средства за дезинфекцию рукох, а маски и рукавици обовязни.

На початку септембра будзе отворени конкурс за змесценє у домох, точнєйше од 1. по 15. септембер за студентох першого року, а за старших од 15. септембра по 31. октобер. По Лазаревичових словох, за коло 330 нови места конкурую коло 1.000 студенти. Вон гварел же, з оглядом на хвилькову ситуацию зоз епидемию, можебуц би требало зменшац капацитети, алє о тим треба же би одлучело Министерство просвити.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)