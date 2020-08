РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Рускомˮ вчера у Руским Керестуре положело два нови лавочки до дзецинского, такволаного беби-парку.

Руском тих дньох планує положиц ище два лавочки, єдну нову и єдну пооправяну, потим ше их префарби, як и шицки други дзецински бависка, а будзе поставене и ошвиценє.

