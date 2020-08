Менєй инфицированих у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Число позитивних особох на коронавирус ше у општини Жабель з дня на дзень зменшує и ситуация ше помали стабилизує, гварел директор Дома здравя Жабель Никола Якшич.

Вон наглашел же єст вше вецей вилїчених пациєнтох, а вше менєй людзох котри приходза до ковид-амбуланти зоз симптомами тей хороти, вецей єст одпущених зоз шпиталю як людзох котри упуцени на таку файту лїченя.

Помали ше почнє зоз попущаньом мирох, а медзи першима будзе отверанє пияцох у шицких штирох местох општини, як и дошлєбодзенє отримованя спортских змаганьох на отвореним, алє без патрачох.

л. кухар

