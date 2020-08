БАЧИНЦИ – Прешлого викенду отримани традицийни Мемориялни турнир у фодбалє „Владимир Илич Влаца“ на хторим победзела екипа ФК „Обилич 1993” зоз Куковцох хтора у финалним змаганю победзела домашнїх ОФК „Бачинци” зоз2:1.

Треце место завжали фодбалере ОФК „Бикич”, а штварти були фодбалере Єдноти зоз Шиду.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)