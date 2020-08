Поставени циви за водоводну мрежу спрам Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Комуналац” зоз Кули пондзелок, 10. авґуста, окончело резанє асфалту на драги, а вчера ЯКП „Рускомˮ, зоз помоцу членох Церковного одбору, поставело циви за водоводну мрежу у Руским Керестуре.

Длужина цивох виноши 2 километри, їх пречнїк 63 милиметри, а траса ше пресцера по державней жеми коло беґельчика.

Роботу коло вибудови водоводней мрежи ЯКП „Рускомˮ окончело у координациї зоз членами Церковного одбору и комуналнима подприємствами з општини Кула. У копаню траси помогли комунални подприємства зоз општини Кула хтори донировали машини и роботну моц, а циви за водоводну мрежу обезпечели ЯКП „Рускомˮ и „Комуналацˮ зоз Кули. У роботох помогла и фирма зоз Дироню котра була задлужена за швайзованє и загартанє цивох за водовод по Водицу.

