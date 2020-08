Отворени Явни конкурс за проєкти здруженя гражданох националних меншинох

КУЛА – Предсидатель општини Кула 10. авґуста розписал Явни конкурс за додзельованє средствох за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох. За тоту намену за 2020. рок опредзелєнє вєдно 500.000 динари за проєкти обнови просторийох за роботу у власнїцтве/совласнїцтве здруженьох гражданох националних меншинох.

З конкурсом ше подрозумює финансованє проєктох котри доприноша афирмованю роботи здруженьох и витворйованю їх цильох.

Прияви на явни конкурс посилац на предвидзеним формулару „Приява за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох у општини Кула у 2020. рокуˮ хтори ше находзи на интернет боку општини Кула www.kula.rs одкаль превжата и тота информация, а там мож найсц и шицки други подробносци о конкурсу.

Прияви на конкурс з потребну документацию посила ше по 18. авґуст того року до Општинскей управи, Ленїнова ч. 11.

