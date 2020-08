ШИД – Емисиї на руским и словацким язику хтори ше емитую на Радио Шиду (тераз РТВ „Коперникус“) од снованя радия 1969. року, буду затримани и надалєй односно и после пейц рокох од приватизациї спомнутого медия.

То за Рутенпрес вчера виявел Никола Видич, директор РТВ „ Коперникус“ Шид на питанє чи тота медийна хижа предлужи з програму на меншинских язикох и после пейцрочного периоду у хторим була обовязка затримац тоти емисиї после приватизациї.

