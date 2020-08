Принєшени план роботи у школским 2020/21. року

БЕОҐРАД – Кед епидемиолоґийна ситуация дошлєбодзи, настава у основних школох могла би почац и то у предполадньовей змени за нїзши класи, а пополадню од пиятей по осму класу, гварел министер Младен Шарчевич а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вєдно з годзинами у школи плановане же би почала и настава на далєко за основни школи, прето же родичом охабена можлївосц же би виберали чи дзеци буду ходзиц до школи, чи буду дома провадзиц онлайн наставу.

Преверйованє знаня будзе ше окончовац виключно у школи. Годзини буду тирвац по 30 минути, вельки одпочивок 15 минути, а после каждого блоку настави учальнї буду дезинфиковани.

Оддзелєня у котрих єст вецей як 15 школяре, буду ше дзелїц на два часци. Министер визначел же школски рок почнє з обовязним ношеньом маскох.

За штреднї школи плановане же би тидзень провадзели наставу з дому, а тидзень у школи. У фахових штреднїх школох можлїве же би ше настава орґанизовала у континуитету.

