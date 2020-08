У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец трецим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о пририхтованю за знїманє настави по руски у наших школох, а на „Наших местох”, попри висткох зоз општинох Шид и Жабель, дати звит зоз схадзки СО Кула. Ту и напис о предносцох и нєдостаткох живота у Руским Керестуре.

На „Економиї” дознаваме о польопривредному продуковательови Владимирови Цапови зоз Коцура и продуковательови малинох и чернїцох Владови Кухарови зоз Дюрдьова.

Розгварку зоз нашим писательом Владимиром Кочишом и Драґану Иванов, школярку ґенерациї у ґосподїнскей школи, мож пречитац на бокох „Култури и просвити”.

„Мозаїк” понука напис о фестивалу „Еґзит”, а у рубрики „Людзе, роки, живот”, окрем осмого предлуженя фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, мож пречитац розгварку зоз Йовицом Ґецаном з Руского Керестура.

На бокох „Духовного живота” пише як у Водици означена Шнїгова Мария и о активносцох Церковного одбору у Руским Керестуре.

Рубрика „Спорт” зазначела як дзеци з АК „Русин” препровадзели час на „Супер кампу” на Тари, а на концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”.

У тим чишлє вишол додаток за наймладших – „Руске словечко”.

