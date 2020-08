Стретнуце „Позитивна минута” будзе отримане нєшка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовне стретнуце „Позитивна минутаˮ будзе отримане у просторийох Каритасу нєшка на 20 годзин, место наютре, як було скорей предвидзене. Тема будзе „Змоцнїц свой духовни имунитет”.

Стретнуце хторе ше отримує кажди два тижнї предводзи шестра служебнїца Михаила Воротняк, на тот завод преложене прето же на пияток у тот час будзе Всеночне пред шветом Матку Божу.

Стретнуце будзе зоз почитованьом здравствених мирох защити, а треба вжац зоз собу и дацо за призначованє, понеже є нє лєм класичне преподаванє, алє присутни активно участвую.

