РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 12. авґуста, отримана 22. телефонска схадзка Совиту Месней заєднїци у Руским Керестуре на хторей принєшена Одлука о прилапйованю вименки финансийного плану Месней заєднїци Руски Керестур за 2020. рок на основу додзелєних апроприяцийох зоз Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини Кула, а принєшена и Одлуки о прилапйованю и вименки планох Явних набавкох Месней заєднїци за 2020. рок, по истей основи.

Месна заєднїца Руски Керестур з ребалансом буджету Општини Кула достала дополнююци 1.500.000 динари хтори буду потрошени за отримованє стадиону Фодбалского клубу „Русин” – купованє новей кошачки, за услуги ушорйованя и отримованя стадиона, вибудов нових трибинох, як и отримованє зоблєкальньох, а средства предвидзени и за роботу на централним зогриваню Спортскей гали, як и за вибудов капури и огради коло Спортскей гали у Руским Керестуре.

Реализация двох найвекших стратеґийних проєктох – реконструкция драги Керестур–Крущич и вибудов фабрики води, преруцени за шлїдуюци рок пре актуалну епидемию з вирусом Ковид-19.

