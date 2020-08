Епидемиолоґийна ситуация стабилна, мири оставаю

НОВИ САД – На конференциї за новинарох з нагоди другого пакету мирох потримовки привредним субєктом хтори Город Нови Сад пририхтал пре ублажованє неґативних пошлїдкох епидемиї Ковиду-19, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич виявел и же епидемиолоґийна ситуация у Новим Садзе стабилна.

Зоз вчерайшим дньом єст 1.445 активни случаї Ковиду-19, а пред даскельома днями их було 1.821. На дньовим уровню позавчером евидентовани 20 нови случаї, цо У Новим Садзе найменєй у остатнїх 30 дньох.

– То нє значи же ше можеме опущиц, так же применьованє мирох будзе предлужене, бо очивисно даваю резултати и доприноша релаксациї здравственей системи. Опасносц и далєй ту и мушиме буц одвичательни, бо ше єшень приблїжує. Тоти мири цо вязани за хаснованє базенох буду на моци по конєц лєтней сезони, окрем за спортски клуби, наглашел городоначалнїк Нового Саду.

Потримовку привредним субєктом хторим дїлованє очежане пре епидемию Город Нови Сад обезпечел дзекуюци стабилному буджету прешлих рокох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)