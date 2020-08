У новосадских шпитальох на лїченю 195 особи

НОВИ САД – У Клинїчним центру Войводини зоз вчерайшим дньом на лїченю 181 особа охорена од коронавируса, од хторих дзевец на респиратору. У Воєним шпиталю у Петроварадину на лїченю 14 особи.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич вчера виявел медийом же ше епидемиолоґийна ситуация змирює, понеже першираз, после 45 дньох, зазначене єдноцифрене число новоохорених жительох Нового Саду. З тим и число тих хтори одпущени зоз шпиталю менши од числа приятих.

–То нам дава надїю же ше гражданє справую одвичательно, же город добре орґанизовани, алє ище нє шмеме попущовац з мирами – визначел Вучевич.

Як сообщене зоз Клинїчного центру Войводини, векшини пациєнтом у шпиталю попри нєобходней терапиї, потребна и интензивна потримовка зоз оксиґеном.

Попри тим, здравствени установи и вчера послали апел гражданом же би були одвичательни и почитовали препоручени мири.

