ШИД – По найновших податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, на подручу Сримского управного округу хвильково єст 229 активни случаї хорих од вируса корона.

У Сримскей Митровици єст 81 случай, у Старей Пазови 23, Руми 54, Индїї 33, Ириґу 10, Шидзе 18 и Печинцох 10 случаї.

Пре актуални обставини пандемиї, вашар у Шидзе, хтори ше отримує каждого 15. у мешацу през рок, нє будзе отримани на соботу 15. авґуста.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)