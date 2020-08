Нєт чловека, кед є розумне єство, без власней системи вредносцох, того прецо є порихтани дараз ше справовац иншак и ирационално у одношеню на остаток швета, пре цошка цо йому важне. Вредносц у тим смислу дараз наисце ирационална катеґория, ствар шерца – кед ю досягнєце и витворице, шерцо вам полне.

Дахто ше унапрямює на материялни, други на нєматериялни, а найлєпше, и найпрактичнєйше, комбиновац обидвої вредносци. Медзитим, кед власни вредносци пробуєме проєктовац на державу и дружтво у хторим жиєме, окреме кед зме „погришно воспитани” – ниа, ци, дурнїло донкихотовского типу у штурми на витернїци. Медзитим, у особним кругу, през живот сом якошик вецей окружени з людзми хтори баржей веря до тих нєматериялних вредносцох як цо любов, правда, шлєбода, чловеколюбиє, и баржей ґу нїм чежа. Углавним зме шицки барз подобни – жиєме од нєшка до ютра, углавним од подлого по барз подли материялни статус, алє ше шицки знаме шмеяц и радовац. И то щиро, од шерца, та гоч и у швеце хтори нєбарз дзба за нашо вредносци.

Тото пишем праве прето же ше скоро нєпреривно и каждодньово превипитуєм, роздумуєм кельо сом, кельо зме, иншаки и розлични од векшини кед слово о системи вредносцох. И нач и чом трацим час, енерґию и нерви на ствари хтори ме ше особнє директно нє дотикаю, алє би мушели буц домен цалого дружтва? Одвит вше исти – праве прето же сом окружени з людзми хтори ше знаю шмеяц.

Кед зме раз, єст тому шейсц-седем роки, шедзели и дискутовали у якей жеми и дружтвеним окруженю вирастаю нашо дзеци, дошло ше по систему вредносцох. Цо з нїх ноша з дому, а цо позбераю вонка, зоз реалносци доокола нїх. Чи ше правдолюбиє, чеснота, солидарносц можу ношиц з тим же ше дипломи купує, знанє компензує з партийну кнїжочку, а способносц з подобносцу?

Теди одлучене же будземе контактовац шицки новосадски школи, най представя шицких своїх школярох хтори доставали награди и дипломи на републичних и медзинародних змаганьох. Най буду приклад другим дзецом, другим школяром. Їх портрети зме обявели на билбордох хтори видзели шицки Новосадянє. Нєшка, наша гражданска инициятива „Учим+Знам=Вредзим” и далєй промовує найлєпших и найуспишнєйших школярох, вецей нє з єдней, алє зоз седем локалних самоуправох.

Чи лєгко? Нє. Алє у дружтве дзе вам потенциялни донатор нє уплаци обецани, нєвельки пенєж за закуп билбордох, бо милиони мушел уплациц „там дзе треба”, анї нє мож обчековац же нє будзе церня у драже. Медзитим, вше останє тото же зме од 2015. по нєшка випромововали на стотки основцох и штредньошколцох, шампионох науки и уметносци, таланту и знаня, же вони були щешлїви и же сиґурно єст тих хтори по їх прикладу, и сами змогли моци и постали лєпши школяре як цо були.

За мнє тоти дзеци права вредносц. Тоти цо крачаю по драги по хторей ше нє часто идзе, алє ю нєобходне виґажиц пре будучносц нашого дружтва. Їх подзековносц и спознанє же дакому їх успих и робота значи, же ше о нїх дзба и почитує их, достаточни мотив же бизме ишли далєй. Хто гвари же то робота и задаток держави? То мисия шицких нас. Вибориц ше же би тоти дзеци з билбордох єдного дня прешли на тв екрани, же би нам злєпшали слику, диктовали свойо вредносци и формовали нашо. Вец и ми як дружтво будземе вецей вредзиц.

