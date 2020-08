РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 16. авґуста, кадети Фодбалского клубу „Русинˮ одбавя приятельске змаганє процив кадетох ФК „Гайдукˮ зоз Кули, а змаганє почнє на 10 годзин, на фодбалским стадионє Яраш у Руским Керестуре.

Фодбалере Русину ше початком авґуста почали пририхтовац за наступну сезону у кадетскей лиґи, а после ютрейшого приятельского змаганя, одбавя ище єдно скорей першенства у наступней сезони 2020/21.

