Прилапени Предлог Одлуки о закончуюцим рахунку буджету за 2019. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинска рада (ОР) прилапела Предлог Одлуки о закончуюцим рахунку буджету за 2019. рок, а як новинаром на конференциї после схадзки гварел Ромко Папуґа, заменїк секретара СО Шид, остава же би о тим документу розправяли и одборнїки СО Шид.

ОР, по його словох, тиж прилапела звити о дїлованю явних подприємствох и установох, хторим Општина Шид снователь, од 1. януара по 31. марец того року.

Тиж принєшени и вецей одлуки о предаваню одредзених нєрухомосцох у власносци локалней самоуправи.

Деян Коїч, член ОР, похвалєл роботу явних подприємствох и установох, окреме ЯКП „Водовод“ и наглашел же до конца рока и жителє Моловину достаню водоводну мрежу у валалє.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)