Предлужени роботни час погосцительним обєктом

КУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула принєшени Розказ по хторим власнїки погосцительних обєктох на териториї општини Кула од вчера, 14. авґуста, обовязни дефиновац роботни час у завартей часци обєкту од 7 по 23 годзин, односно од 07 по 00 годзин у отвореней часци обєкту, односно башти.

Власнїком нє допущене орґанизовац преслави и сходи векшого числа людзох у завартим просторе, обовязни су обезпечиц занятим защитни и дезинфекцийни средства, медзи госцами муши буц физична оддалєносц од 1,5 метери, на каждим столу за госцох муши стац дезинфекцийне средство, а заняти обовязни и поряднє окончовац дезинфекцию погосцительного обєкту.

