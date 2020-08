ШИД – Як сообщела локална самоуправа, по найновших податкох заключно зоз 14. авґустом, на подручу општини Шид седем днї нє призначени анї єден нови случай особи позитивней на Ковид-19.

Тиж, седем особи вилїчени, осем ше находза у изолациї, а зазначени 13 активни случаї.

