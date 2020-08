Мисионер и байкер

Йовица Ґецан, родом зоз Новей Кули, кажде лєто препровадзовал у Руским Керестуре, а кед ше побрали зоз супругу Катарину, надумали заєднїцки живот започац праве на валалє. Потим даскельо роки жили у Кралєве, алє ше пред двома роками, заш лєм, врацели до Керестура, дзе започали мали бизнис. Ґецанoва фамелия валалчаном добре позната и по своїх гуманитарних активносцох.

Роздумуюци цо буду робиц док ше враца на валал, Ґецаново одлучели же предаю машину за скраванє кавчох и отворя кафич, у хторим пробую понукнуц тото цо у Керестуре ище нєт.

– Нє ускакуєме нїкому до роботи. Нєдавно зме прешли и до векшого локалу, а уведли зме и дньово полудзенки, бо зме обачели же то у валалє хиби. Щиро, найбаржей сом ту думал на пензионерох, бо знам же єст велїх хтори биваю сами, а ми ношиме єдла и дому. Алє заш лєм, вецей приходза младши, озда маю вельо роботи, та ше им зда готови полудзенок. Кажди дзень єдно варене єдло и подаруєме дакому кому думаме же треба. Нашо муштериї и младши дзеци, тоти хтори ище нє за карчму и за даяки озбильнєйши виходи, та нам мило же и вони маю дзе пойсц. Паметам кед у валалє бул Младежски дом, дзе и я вежбал зоз своїм бендом хтори ше волал „Коктел рок”. Упатраюци ше на ньго, любел бим єдного дня оможлївиц дзецом и младим простор у нашим локалу дзе би мали инструменти и могли ходзиц вежбац грац – приповеда Ґецан свойо плани и додава же хто нє глєда вельо, крашнє може жиц зоз такого бизнису як їх, а крашнє жиц и у вельочисленей фамелиї як Ґецанова, хтора ма аж шейсц членох.

– Маме штверо дзеци, а дохтор супруги гварел же би их, пре даяки здравствени причини, анї нє требала мац. Найстарша Исидора закончує музичну педаґоґию, Дорияна штредню уметнїцку школу, Марко пията класа, а Матея тераз будзе ходзиц до оводи. Кед зме ше врацели до Керестура, Марко предлужел ходзиц до школи до Кули, бо зме ше бали як би ше знашол у рускей школи, понеже по руски нє знал нїч. Медзитим, нє випадло то найлєпше и заш лєм зме го преруцели до Керестура. Нє прешло анї два мешаци, а вон нє же розумел по руски, алє и прегварел без проблема. Видзели зме яки живот за дзеци и у городзе и на валалє, та думаме же мали штредок за нїх заш лєм лєпши, най так повем – здравши – визначує Йовица и франтує же є Мадяр, хтори нє приповеда по мадярски, алє зато зна по руски.

ВИРА ИХ ВОДЗИ ПРЕЗ ЖИВОТ

Ґецаново ше цалком пошвецели вири, хтора попреплєтана у шицких сеґментох їх живота.

– За нас 2001. рок бул пресудни, бо зме почали читац Библию, хтора нам барз значна. Од теди Вон водзи цали наш живот. Зоз Керестура зме пошли до Кралєва як мисионерска пара, дзе зме були осем роки у мисиї. Баптистични мисионере иду там дзе нєт тей церкви, алє главни циль нє же би ше ю основало, алє бешедовало о Богови. У Кралєве теди було тото жемотрешенє, та зме помагали як зме могли, потим и кед були вилїви. Вон нам дал, та ми можеме дац другому. Материялне нам нє таке барз значне, алє, розуми ше, муши ше мац основни ствари. Думам же чловек таки народзени, водзени од Бога, лєм то дахто препозна, лєбо нє. Кед зме ше побрали, такой зме знали же ту цошка хиби, и видзели зме же то, у ствари, Бог – толкує наш собешеднїк, хтори закончел теолоґийни факултет у Новим Садзе.

– Пред тим зме вєдно зоз супругу були рок на школованю у приватней школи Библиї, перше у Бачким Петровцу, вец у Беоґрадзе. Препознали зме же зме за мисионерох, же любиме помагац, бешедовац о Богови з другима и орґанизовац рижни активносци – гвари Йовица, хтори за два роки у Керестуре орґанизовал вецей гуманитарни акциї, як и „Кантри фест”.

– „Кантри фест” зме орґанизовали два раз, а того року би бул ище векши, алє корона нам нє допущела. Першираз бул концерт музичарох зоз Тенесию, други рок були госци зоз Оклахоми и през даскельо днї, медзи иншим, могло коштовац сербску, руску и америцку кухню. Пред Крачуном зме у нашим локалу дзелєли штрикани ствари, кажде охабял кельо сцел и потим нам Керестурци на Фейсбуку предкладали кому думаю же бизме требали однєсц пакети хтори зме направели з назбераного пенєжу. Любим таки акциї у хторих и други участвую, кед зме шицки повязани. Наприклад, тоти штрикани ствари сцигли зоз Шкотскей до Трстенику, отамаль до Керестура, а у тей акциї участвовали и шицки хтори дали пенєж, хтори предложели особи котрим пакети потребни, а вец и тоти хтори их достали – визначує Ґецан. Вон участвує и у акциї дзелєня пакецикох зоз Шкотскей, дзецом з керестурскей предшколскей установи.

ЧЛЕН ХРИСТИЯНСКЕЙ БАЙКЕРСКЕЙ ОРҐАНИЗАЦИЇ

Окрем того же наш собешеднїк супруг, оцец, мисионер, гуманитарец, погосцитель, вон тиж и байкер, а и тоту свою любов повязал зоз християнством.

– Вше сом мал моторки, алє сом нє мал вельки моторки и нє мал сом дозволу. Познєйше сом покладал и нашол сом християнску байкерску орґанизацию „MC. Soldiers For Jesus”, хтори ме поволали до Америки. Упознал сом єдного байкера з Белґиї, хтори ми о даяки час послал фотоґрафию на хторей моторка з вельку кубикажу и гварел ми же є моя. Нє верел сом себе, док вон и цала його екипа нє пришли на гранїцу зоз моторку. Нє муши буц правило, алє випатра же ше добре з добрим враца. Були и у Керестуре и наисце ше им пачел валал, вироятнє би пришли и того року кед би нє була така ситуация. И я того року плановал на моторки пойсц до Мадярскей и до Белґиї, алє кед нє мож. Моторка порихтана за таки драги, рано ю запалїш, а аж вечар загашиш – приповеда наш собешеднїк, а на питанє чи су задовольни зоз животом у Керестуре, гвари:

– Теди зме почувствовали же би нам даґдзе исц и препознали зме же Кралєво тото место. Но, кед прешол седми рок, видзел сом же ми там вецей нє место, же сом поробел цо було за мнє и же треба исц далєй, а тото далєй у ствари було врациц ше до Керестура. Так як нам тераз, нє менял бим нїзач!

ПЕЧАРКИ БУКОВАЧИ ЯК ГОБИ

Ґецаново ше занїмаю и зоз хованьом печаркох буковачох, алє им то, затераз, лєм гоби.

– Лєто нє сезона за печарки, алє од септембра почнєме ознова. Маме єдну хижу у Керестуре хтора преправена лєм за нїх, бо вимагаю вельку влагу, же би температура була до 20 ступнї итд. Предаваме их на пияцу и прейґ Фейсбуку, дзе нам ґрупа „Руски Керестур” барз помага. Плановал сом и реґистровац фирму, алє думам же нам будзе вельо и же нам то останє лєм гоби – гвари Йовица.

