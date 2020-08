На драже найлєпше

Лєтнї розпуст школяром наймилша часц рока, кед єст найвецей часу бавиц ше, дружиц, служиц у баби и дїда, пойсц з родичами даґдзе на одпочивок… Познате же тогорочни розпуст нажаль, нє таки як други пре нову хороту, т. є. вирус корона, прето ше велїм прикрацели плановани путованя на лєтованє, а нє мож ше анї купац на шицких местох дзе ше звичайно одходзело. Так и у Керестуре.

И попри тим же така ситуация, у розпусту заш лєм уживаю мали Капущанци. На дакедишнїм Капущаним шоре, а нєшка улїци Бориса Кидрича, у часци од Режаковей улїчки по конєц, т. є. по лєшик при беґелю, по драже мож видзиц барз вельо дзеци, и векши и менши, дакеди их єст и двацецеро. Векшина там бива, а дзепоєдни часто служа у баби. Мило их видзиц як ше вожа на бициґлочкох, од наймладших, Андєли и Павла хторим лєм 2 роки, по найстарших дванац-тринацрочних Стефана и Неманю.

ГАЛАЙК ВЕЛЬКИ КЕД СУ ШИЦКИ ВЄДНО

Нєшкайши Капущанци то браца Еделинсково Дарко (8 роки) и Марко (5), Штранґарово Теодор (11) и Адрияна (7), Сопково Алекса (11), Ана Мария (8) и София (7), Шомодїйово наймладши Михайло (5) ма ище двох старших братох и шестру, вец Тони Сивчов (6), Йована (6) и Неманя (12) Кушичово, и наймладша

Андєла (2,5) Джуня. Кажди дзень ше до того краю валала приходза бавиц до баби и троме браца Колошняйово – Стефан (13), Марко (11), и Тони (8), и їх братняци Лука (6) и Павле (2) Бандичово, и Андрей (5) Надьов. През лєто зоз Голандиї до свойого дому приходза и шестри Мертеново Александра (12) и Ивона (9 роки), а ту су и тих дньох. Розуми ше же ше трафи же гнєтка ту зайдзе и даєден пайташ чи пайташка, та дзецински галайк ище векши.

Питаме ше им чи им нє допито, и як ше найволя бавиц. Бавенє на драже углавним почина у позних пополадньових годзинох, а їх одвити були таки же им наймилше вожиц ше на бициґлох, моторочкох, и других превозних средствох за таку челядз. Добре же на тей часци шора и транспорт нє таки густи, та су досц безпечни. Правда, мерковац ше муши на авта, а родичи наймирнєйши кед воженє и беганє на краткей Резаковей улїчки. Дакеди ше бави и бадминтон, фодбал, або кошарку, дзивчата ше любя колїмбац опрез Сопкових, барз фине и модерне бавенє скакац на трамболини, а нє забути и бавеня на дутяни, лєбо ше на драже рисує, бави на школи…

СТАРШИ МЕРКУЮ НА МЛАДШИХ

Вечарами, наймилше бавиц ше на джмурки, цо видзиме же шицки барз любя, а дараз ше бавиц пойду аж и до лєшика. Цикаве видзиц же ше Капущанци бавя шицки вєдно, нє завадза старшим кед ше ту круца и найменши, аж векши и меркую на нїх… Родичи ше цеша же су таки зложни, гоч гваря же ше скорей бавели у двох ґрупох, а тераз ше якош шицки позбераю. Найстарши, кед пополадню ище горучава, найду место дзе мож на телефону лапиц интернет, та вец бавя бависка.

Кед слово о купаню, велї ше ходза купац на керестурски базен. През викенди дзепоєни з родичами одходза и до околних местох дзе робя базени, чи на озера, до купелї, а наймладшим сладке купанє и у домашнїм базену у дворе. Нєт милше после лєтнього дижджу почупкац и по заостатих барох, чи боси, чи у чижмох, та гоч мацери буду и дудрац пре змачкани и заблацени шмати.

Питаме ше наймладшим Капущанцом чи ше дакеди и поспердаю, а знаже же єст и того, но як то найчастейше у дзецинским швеце, раз два ше коло дачого нє зложа, поспричкаю, дакого вибераю, алє уж о кратки час шицко забуте и бавенє ше предлужує… Видзи ше нам же єст ту дакус и симпатиї, бо мала Андєла гвари же ше люби бавиц зоз Луком, а окремна приповедка скоро нєроздвойни Тони и Йована хтори парняци. Вони двойо ше наисце барз складаю, и двойо ше найволя бавиц гоч дзе и гоч як, цо шицки знаю, а єст и документоване на фотоґрафийох.

Уживаю шицки, ище дакус, бо док ше обрациш, ознова септембер, и будзе трeбац чи до школи, чи до оводи… Та заш лєм, бавенє на драже и далєй наймилша розвага през цали рок.

БАРИЩЕ

У валалє гваря же Капущани єдине место дзе на таким нєвельким просторе рошню телї дзеци. Єст и обисца зоз старшима, цо паметаю же праве на тим истим месце дакеди давно, од шейдзешатих рокох прешлого стороча та надалєй, тиж бегали громади дзецох розличних ґенерацийох, и кед було найменєй по тройо дзеци у єдним обисцу. Познате же там росли шесцеро Ильково, штверо Винайово, тройо Жирошово, дзевецеро Семаново… Теди давно, кед ище нє було асфалтней калдерми, та беганя по праху, або по води були каждодньова їх „робота”. Праве тот край ше дараз волал барище, а нєдалєко була и долїна дзе нєшка лєшик при валалє.

