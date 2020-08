На Вельку Матку Божу и значни ювилей Малей шестри Мартини

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Успения Пресвятей Богородици, у народзе наволаним Велька Матка Божа, котре преславене 15. авґуста на службох у Катедралним храме и на Служби у святилїщу у Водици, преславени и ювилей Малей шестри Мартини, котра того дня означела 45-рочнїцу монашеского живота. Присутни вирни єй повинчовали ювилей зоз щирим аплаузом.

Службу служел о. Михайло Малацко керестурски парох, котри у своєй винчованки визначел значеносц цихого пребуваня Малих шестрох у нашим валалє, подзековал на їх присутносци и присутносци шестрох Служебнїцох котри, кажди на свой способ, шведоча Євангелию.

О значносци Мацери Божей у живоце каждого християна наказовал о. Михайло Шанта, котри источасно и споведал вирних.

За першопричашнїкох значна и вистка же Перша причасц будзе отримана 13. септембра, о чим буду обвисцени и дзеци и родичи на схадзки котра будзе нєодлуга отримана.

