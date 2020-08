ШИД – На стреду, 19. авґуста, на швето Преображеня Господнього, церква и вирни у Шидзе преславя храмове швето Кирбай.

Служба Божа заказана за дзевец годзин, а после богослуженя по традициї будзе пошвецена и овоц.

Тогорочни Кирбай будзе скромнєйше преславени пре актуални стан зоз пандемию вируса корона.

