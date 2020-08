Отримани Днї поля кукурици у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Французка хижа за продукцию зарна кукурици „Mas seeds“ пияток, 14. авґуста, отримала презентацию гибридох кукурици котри ше находза на оглядним полю при Дюрдьове, чий власнїк Янко Цап.

Представнїки компаниї присутним представели и указали пейц файти гибридох кукурици на тим полю, та нащивителє мали нагоду видзиц як ше кажди з нїх розвива и як випатра у чаше веґетациї. Пре добри хвильово обставини уж тераз мож видзиц же урожай кукурици того року будзе добри, гварел менаджер компаниї Ґоран Вуйков.

Тогорочни Днї поля були орґанизовани за менше число людзох пре епидемиолоґийну ситуацию, а присутни почитовали мири защити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)