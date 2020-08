ДЮРДЬОВ – У општини Жабель, дзе пред мешацом преглашена позарядова ситуация, пре вше менше число охорених, дзепоєдни мири буду утаргнути.

Єдна з перших мирох котра будзе утаргнута то отверанє пияцох.

Гражданє од тераз ознова годни куповац при своїх тарґовцох на пияцох, алє ше шицки буду мушиц притримовац мирох защитох, ношиц маски и тримац достаточну дистанцу.

