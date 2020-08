Помоц привредним субєктом у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општинска рада општини Жабель, на схадзки отриманей прешлого тижня, принєшене ришенє о помоци привредним субєктом у приватним секторе пре ублажованє економских пошлїдкох котри настали пре епидемию коронавирусу и пре очуванє роботних местох.

Право на помоц маю поднїмателє – поднїматель паушалац, поднїматель польопривреднїк, поднїматель друга особа и правни особи котри уходза до ґрупох микро, малих и штреднїх подприємствох.

Приява тирва по 12. септембер того року, а шицки додатни информациї мож пренайсц на сайту општини Жабель.

