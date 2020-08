Програма обезпечованя роботи младим

БЕОҐРАД – До програми обезпечованя роботи младим „Моя перша плаца” буду уключени 10.000 млади зоз штреднїм и високим образованьом, по 30 роки живота, котри без роботного искуства и котри ше находза на евиденциї нєзанятих Националней служби за обезпечованє роботи.

Як визначене, з тоту програму дава ше можлївосц младим без роботного искуства же би окончели праксу на роботох у роботодавательох и же би там здобули знаня, схопносци и компетенциї за роботу и же би на тот способ звекшали можлївосци за єй доставанє.

Програма „Моя перша плаца” тирва 9 мешаци, запровадзує ше у приватнїка або у явним секторе, а под час єй тирваня Национална служба виплацує пенєжне надполнєнє у мешачней суми од 20 тисячи динари младим зоз штреднїм образованьом и 24 тисячи динари младим зоз високим образованьом, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Нєшка почина приявйованє заинтересованих роботодавательох, а млади ше годни почац приявйовац од початку октобра.

