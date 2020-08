Од септембра настава и з дому, и на далєко

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ, тих дньох зоз Министерства просвити сцигло фахове упутство по хторим ше настава у школским 2020/2021. року будзе реализовац по двох моделох – прейґ нєпоштредней роботи зоз школярами у школи и прейґ настави на далєко.

Як потолковала педаґоґа тей школи Любица Няради, од септембра, за школярох од 1. по 4. класу основней школи, будзе орґанизована каждодньова нєпоштредна настава у школи. У оддзелєню нє шме буц вецей од 15 школярох, понеже ше у тим случаю оддзелєнє будзе дзелїц на ґрупи, а кажда ґрупа будзе мац свою учальню. Пре огранїчене число школярох у школи, ґрупи буду приходзиц у двох розличних зменох, школяре буду мац 4 годзини дньово, єдна школска годзина будзе тирвац 30 минути, одпочивок 5 минути, а медзи зменами 20 минути предвидзени за пораєнє и дезинфекцию учальньох.

За школярох од 5. по 8. класу настава будзе орґанизована през основни або комбиновани модел, а за єден од тих двох родичи ше, у наиходзацим периодзе, годни опредзелїц.

Так, по основним моделу, у школох хтори маю просторни и кадровски можлївосци, наставу ше будзе реализовац каждодньово у школи, а по комбинованим моделу школяре буду мац наставу и нєпоштредно и у школи, и на далєко.

Як потолковала педаґоґа Нярадийова, по комбинованим моделу ше препоручує же би школяре 5. и 6. класи през тидзень мали наставу у школи пондзелок, стреду и пияток, а школяре 7. и 8. класи вовторок и штварток, док би шлїдуюцого тижня було обратно.

У дньох кед школяре нє маю наставу у школи, наставу буду патриц прейґ РТС-у и на РТВ програми за национални меншини.

Предлужене дньове пребуванє за школярох тиж будзе обезпечене, кед будзе исновац потреба за тим, а о можлївосцох пребуваня у интернату школи „Петро Кузмякˮ будзе ше знац после другого уписного року до штреднїх школох.

За школярох штреднїх школох оддзелєня ше буду дзелїц на 16 школярох, школска годзина, як и у нїзших класох, будзе тирвац 30 минти, а родичи ше тиж буду мушиц опредзелїц чи жадаю модел по хторим би школяре наставу провадзели у школи, або комбиновано.

