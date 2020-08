ОФК „Бикич” победзел прешвечлїво на початку першенства

ШИД – Внєдзелю почало фодбалске першенство у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, а фодбалере ОФК „Бикич” дома победзели Єдноту зоз Шиду зоз 7:0.

Сримец з Беркасова победзел на госцовану у Руми Фрушку Гору зоз 1:0, Обилич 1993 у Куковцох победзел Єдинство (Р) зоз 3:1, а Ердевик 2017 страцел од Ґраничару з Адашевцох зоз 3:2.

На таблїчки ОФК „Бикич” перши зоз трома бодами кельо ма и Обилич 1993 на другим месце, Ґраничар (А) на седмим и Сримец (Б) на осмим месце, а други екипи без бодох.

На нєдзелю у другим колє Ердевик 2017 дочекує ОФК „Бикич”, Єднота дочека Обилич 1993,Сримец (Б) дочекує Ґраничар (К), а Ґраничар (А) будзе бавиц процив Сримцу (Я).

