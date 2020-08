„Мелодиї Руского двору“ кед дошлєбодзи епидемиолоґийни стан

ШИД – Управни одбор КПД „Дюра Киш“ одлучел на схадзки, отриманей пондзелок вечар, же би Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору“ бул отримани 12. септембра, кед дошлєбодзи епидемиолоґийни стан.

По словох Златка Манька, предсидателя КПД „Дюра Киш“, з векшей часци би фестивал бул отримани онлайн, односно прейґ видео биму би ше провадзели напредок зняти наступи оркестрох, а у порти Лєтнєй владическей резиденциї би, окрем домашнїх, наступели ище и словацке СКУД „Єднота“ и горватске ГКУД „Шид“, а фестивал би мал ревиялни характер.

На схадзки одлучене и же означованє ювилея – 100-рочнїци иснованя Дружтва почнє концом авґуста на габох РТВ „Коперникус“ у руских емисийох з представяньом роботи секцийох и историї Дружтва.

