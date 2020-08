На пияток конститутивна схадзка Скупштини општини

ШИД – На пияток, 21. авґуста, будзе отримана конститутивна схадзка Скупштини општини Шид на хторей будзе розпатрени звит Виберанковей комисиї о запровадзених виберанкох за одборнїкох Скупштини општини отриманих 21. юния.

На схадзки будзе вибрани Верификацийни одбор за потвердзованє мандатох одборнїкох, розпатри ше звит Верификацийного одбору и потим принєшу ришеня о потвредзованю мандатох одборнїком.

На схадзки буду вибрани предсидатель Скупштини, його заменїк и секретар Скупштини општини.

Схадзка заказана у сали Културно-образовного центру на дзевец годзин з почитованьом епидемиолоґийних мирох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)