Ha Кирбай у Суботици

СУБОТИЦА – Нєдзеля Христа Цара, 25. октобра святочно преславена, бо на тот дзень и храмово швето Кирбай у грекокатолїцкей парохиї у Суботици.

У каплїци францисканскей церкви св. Михаила кирбайску Службу Божу служел управитель суботицкей парохиї о. Михайло Малацко. Шпиванє предводзели шестри служебнїци – Авґустина Илюк и Михаїла Воротняк зоз виронаучнима школярами и ґрупу младих парохиянох з Руского Керестура. Апостол читал школяр, суботицки мали парохиян, на руским язику Филип Дюмич, хторому мац по походзеню зоз Коцура.

У казанї о. Михайло Малацко визначел же треба чувац драгу по хторей ишол наш Христ Цар, а то драга любови и пребачованя. То будзе вше драга хтора нас отрима нє лєм у живоце, алє и да нам надїю за помоц ближнїм.

На кирбайскей Служби Божей були присутни Суботичанє цо жию у тим варошу, а до ньго пришли зоз наших валалох пре роботу, або школованє. После богослуженя домашнї орґанизовали друженє зоз рижнима сланима рускима поґачиками и кирбайску торту.

