Mалюнки Влади Нярадия од ютра по 4. септембер

НОВИ САД – Малюнки зоз циклусу Хад нашого познатого маляра Влади Нярадия зоз Вербасу, под назву „Людзе цинї, рика врацей креви и по даяке чудовиско” буду виложени у новосадскей Ґалериї Союзу здруженя подобових уметнїкох Войводини од 25. авґуста по 4. септембер.

Виставу ше нє будзе окреме отверац, а малюнки годно опатриц у двократним термину: од 10 годзин пред поладньом до 14 годзин и, пополадню од 16 до 20 годзин вечар.

Ґалерия Союзу здруженя подобових уметнїкох Войводини находзи ше на Булевару Михайла Пупина ч. 9.

