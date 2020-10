КОЦУР – Шаховски клуб Омладинєц зоз Коцура конєчно освоєл перши боди у тей сезони, а першу побиду зазначел прешлей нєдзелї процив екипи ШК Лайош Сеґи зоз Байши. Омладинєц победзел зоз резултатом 4,5:1,5.

Побиди за Омладинєц зазначели Карло Бала, Владимир Лазор и Тихомир Пушкаш, ремизовал Стеван Перич, а свойо змаганє страцел Споменко Павичевич.

Омладинєц после пейцох колох ма 4 освоєни боди и находзи ше на 8. месце на таблїчки.

