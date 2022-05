НОВИ САД/ПОПОВИЦА – Внєдзелю, 15. мая, Фрушка Гора була домашня 29. „Ясон Фрушкогорскому маратону Иван Давосир”.

Длугорочни змагатель и орґанизатор того бициґлистичного маратону бул покойни Иван Давосир, хтори бул найтрофейнєйши змагатель у горяцким бициґлизму, по хторим од того року ноши його мено. Пред початком змаганя його дзивка Невена Давосир одкрила памятнїк як здогадованє на Иваново анґажованє коло маратону, хтори, по словох його приятелє, Иваново животне дїло.

На тот завод на старту ше нашли 110 змагателє зоз вецей МБ Клубох Сербиї, а було и даскельо екипи зоз сушедних державох. На програми були два дражки у трох катеґорийох – вельки маратон хтори бул длугоки 52 километри, мали маратон 32 километри и Е–байк мали маратон хтори тиж бул длугоки 32 километри. Е–байк маратон вожели любителє того спортох на бициґлох хтори часточнє хасную погон на акумулатор. Право участвовац у обегованю мали активни вожаче бициґлох, спортисти и рекреативци у хлопскей и женскей конкуренциї.

Авантура на двох колєсох тирвала вецей годзини, а у обегованю на длугшей дражки – вельким маратону победзел Борис Попович хтори превезол драшку за 2 годзини, 51 минуту и 47 секунди, а його клубски колеґа Милан Лазич зоз Клубу „Рис Сайклинґ” тоту дражку превезол за 3 годзини и 16 секунди. Треци на циль дошол Милош Маркович зоз Клубу „Байк 012” хтори мал час од 3 годзини, 7 минути и 38 секунди. Важне надпомнуц же штернасту позицию завжал Боян Сивч зоз БК „Гайдук” Кула.

У обегованю на малим маратону победзел Райко Вуїнович хтори дражку од 32 километри превезол за 1 годзину, 42 минути и 9 секунду. У катеґориї Е–байк найшвидши бул Тибор Дудїк хтори мал час од 1 годзини, 57 минути и 15 секунди.

Побиднїком уручени вредни награди, а шицки змагателє достали припознаня.

Отримованє того найстаршого обегованя на МТБ, односно горских, бициґлох у Сербиї, витворели БК „Нови Сад” и Маунтин байк клуб „Фанатик” зоз Нового Саду.

