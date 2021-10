Австрийска делеґация нащивела Кулу у рамикох SEED програми

КУЛА – Стреду 20. октобра, предсидатель општини Кула Дамян Милянич, отримал схадзку зоз представнїками австрийскей орґанизациї „Volkshilfe Solidarität” и „Austrian Development Cooperation” (ADA), хтори ношителє „SEED” програми, а хтора подрозумює потримовку розвою образованя и запошльованя.

Општина Кула достава потримовку и у уводзеню нових програмох обукох за преквалификацию и доквалификацию, а зоз тим и звекшованє нагоди за занятосц.

Реґионална SEED програма доприноши запошльованю, зменшованю худобства, родней ровноправносци и социо-економскому розвою у реґиону. Тиж, програма залапя потримовку поднїмательом хтори скорей достали ґранти и хтори указали напредованє у роботи.

Ношитель SEED програми австрийска орґанизация Volkshilfe Solidarität, зоз финансийну потримовку Austrian Development Cooperation (ADA). Партнере у реализациї прорами TARA International Consulting як и реґионални партнер и Новосадски гуманитарни центер.

