Аж три ґоли Ивана Планчака

КУЛА – Фодбалске стретнуце Розвойней лиґи младших пионирох отримане всоботу, 5. юния у Кули, на хторим Русиновци одбавели два змаганя – у першим младши возрост, односно дзеци 5. класи основней школи, поражени од Кулянцох з резултатом 8:1 (5:1), а у другим змаганю старша екипа Русина, односно дзеци 6. класи, своїх парнякох з Кули победзели зоз резултатом 4:2 (2:0).

У екипи младших пионирох, єдини ґол за свою екипу дал Вукашин Вуйович, док у екипи старших аж три ґоли за свою екипу дал Иван Планчак, а єден дал и Давид Джуня.

Хлапци бавели шмело, орґанизовано, и тераз уж кажде з нїх находзи свойо место у екипи.

За Русин бавели – Андрей Провчи, Лука Фа, Теодор Штранґар, Максим Катона, Адриян Гарди, Марко Колошняї, Даниєл Иванкович, Стефан Настасич, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Андрей Чизмар, Вукашин Вуйович, Тадия Гарди, Тадей Виславски, Теодор Сеґеди, Давид Джуня, Валентина Кочиш, Неманя Кушич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Йован Плавшич, Иван Планчак.

Ґоли за Русин дали – Вукашин Вуйович, Иван Планчак (3) и Давид Джуня.

По конєц юния, млади фодбалере буду мац ище даскельо першенствени змаганя, процив ФК Жак зоз Зомбору и Текстилац зоз Оджаку, а тиж и даскельо приятельски стретнуца.

