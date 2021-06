Акция дарованя меблю ище вше тирва

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гуманитарна акция у хторей ше дарує половни, алє очувани мебель ище вше тирва, а нєдавно тром фамелийом з валалу подаровани даскельо кавчи и фотелї.

Гуманитарну акцию орґанизує Месни одбор Сербскей напредней странки Руски Керестур, у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу, у хторей ше гражданом у потреби донира мебель.

З тей нагоди, орґанизаторе акциї ище раз поволую шицких хтори маю звишок очуваного меблю же би ше уключели до акциї дарованя, а тоти хторим потребни мебель, можу ше явиц до Месней заєднїци. Акция будзе тирвац и надалєй.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)