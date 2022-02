Акция „Каритасова кошаркаˮ преширена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вецейрочна гуманитарна акция „Каритасова кошаркаˮ, зберанє намирнїцох за людзох у потреби парохийного Каритасу св. оца Миколая зоз Руского Керестура, у сотруднїцтве з керестурскима предавальнями мишаней роби тих дньох преширена на ище даскельо предавальнї.

Попри у самоуслуги „Фреш” на месце дакедишнєй „Юарбисовей”, на Вельким шоре, тих дньох до акциї ше уключели ище и предавальнї „Лавˮ на Русинскей улїци, при Ловарским доме и друга спрам Крущичу, потим дутян „Сашка 2ˮ у улїци Владимира Гнатюка, як и СТР „ТрендБиˮ на улїци ЮНА тє. на Збегньове.

У тих дутянох ше находза окремни кошарки зоз лоґом Каритасу. Хто жада до нїх може зохабиц дацо цо купи у тим дутяну а наменєл го за тоту акцию.

Акция „Каритасова кошаркаˮ започала початком 2019. року и на ню ше успишно одволую жителє Керестура през цали рок.

