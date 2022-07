Акция ушорйованє фундусу Театра и початок новей сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Руского народного театра „Петро Ризнич Дядаˮ, сцени у Руским Керестуре, у вечарших годзинох 15. юлия мали роботну акцию у котрей ше ушорйовало фундус костимох Театра. Источашнє, як виявел директор РНТ Славко Орос, то була и догварка о наступаюцей сезони.

Таки акциї ше пред пандемию орґанизовало кажди два роки, найчастейше под час волонтерского кампу. Под час пандемиї акцийох нє було, и то перша така акция после длугшого периоду, виявела ґардероберка Руского народного театру Таня Орос. Зоз тоту акцию ше костими вилуфтираю, попрескладую и враца назад до фундусу.

Директор РНТ Славко Орос визначел же акция ушорйованя традицийна, алє така акция и нагода же би ше направело поради за шлїдуюци активносци. Як виявел за Рутенпрес, гоч ситуация ґенерално компликована, Театер почина зоз роботу. Треба обновиц представу „Ениґма” хтора мала вельки одгук у явносци, алє би добре було кед би госцовала по наших местох. У плану госцовац и зоз представу „Вандровкаш” по векшини местох дзе жию Руснаци и дзе єст дзеци котри уча руски язик.

Тей сезони ше на сцени у Руским Керестуре почина зоз проєктом „Метаморфози”, котри будзе у форми кабареа. Ансамбл котри будзе робиц на тей представи одлични, комбинация и младих и старших ґлумцох.

Як виявел директор Дома култури Владимир Надь, Драмски студио „Арт”, при Дому култури, у тей сезони планує представу за младеж и представу за дзеци. Представу за младеж будзе режирац Владимир Надь, автора Жана Жанеа „Служнїци”. Дзецинску представу Евґена Шварца, композицию уралских росийских сказкох, найвироятнєйше будзе режирац Мирослав Малацко, а асистентка му будзе Силвия Малацко.

Акция ушорйованя театерского фундусу источашнє постала и початок пририхтованя наступаюцей сезони театралней творчосци.

(Опатрене 34 раз, нєшка 34)