Александар Новакович достал порушуюци средства за самозанятосц

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 26. априла, у Кули отримана шветочносц з нагоди додзельованя порушуюцих средствох за самозанятосц, а представена и Явна поволанка роботодавательом за даванє роботу особом хтори спадаю до катеґориї цо чежше доставаю роботу.

Домашнї сходу була Општина Кула и Здруженє за помоц МНРО „Белава птицаˮ.

Предсидатель Дочасового орґану општини Кула, Дамян Милянич, визначел же таки програми маю директни уплїв на локалну самоуправу, понеже ше так зменшує нєзанятосц.

Єден од добитнїкох и Александар Новакович зоз Руского Керестура, хтори достал средства за порушованє власного бизнису – отримованє желєних поверхносцох.

