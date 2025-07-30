АЛЕКСАНДАР САВАНОВИЧ: награда редакциї за вонкашнього сотруднїка

Савановичово колумни ше найчастейше оглядаю на политични збуваня, алє и на еколоґийни проблеми. З оглядом на тото же сотрудзує з вецей медиями, вон источасно през нїх афирмує и нашу руску заєднїцу. У нашим сотруднїцтве указал ше як вредни новинар, хтори свойо обовязки сполньовал безпрекорно, зоз ясну свидомосцу о новинарскей професиї и етики.

На предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак Сакач, Александар Саванович достал награду редакциї Тижньових новинох „Руске слово” за вонкашнього сотруднїка, з нагоди 80-рочнїци Установи.

Александар Саванович лауреат награди за новинарство, як вонкашнї сотруднїк – колумниста новинох „Руске слово” з Нового Саду, за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц професиї и етики, за период од 2020. по 2025. рок.

Олена Планчак Сакач так обгрунтовала награду:

– Саванович зоз „Руским словом” сотрудзує вецей як двацец роки. Перше сотрудзовал у МАК-у, а тераз през колумни у тижньовнїку „Руске слово”. Його колумни ше найчастейше оглядаю на политични збуваня, алє и на еколоґийни проблеми. З оглядом на тото же сотрудзує з вецей медиями, вон источасно през нїх афирмує и нашу руску заєднїцу. У нашим сотруднїцтве указал ше як вредни новинар, хтори свойо обовязки сполньовал безпрекорно, зоз ясну свидомосцу о новинарскей професиї и етики – визначела главна редакторка новинох „Руске слово” Олена Планчак Сакач.

Саванович здогадує же Руснаци през вики зачували свой идентитет праве дзекуюци слову – писму хторе нє лєм средство комуникованя, алє и ношитель паметаня, духовносци и тирваня. Писац по руски за ньго привилеґия – нє лєм пре окремносц и ексклузивносц нашого писма, алє и пре чежину и вредносц каждого слова.

– Награда новинки хтора уж осемдзешат роки чува и пестує руски язик и културу, за мнє вецей од припознаня – то потвердзенє глїбокей вязи з народом хторому припадам. Гоч уж скоро трицец роки робим у медийох на сербским язику, тото новинарске припознанє ми окреме важне, бо приходзи од малей, алє моцней и витирвалей заєднїци, хтора свойо фундаменти будує на мацеринским язику, вири, култури и писму. Прето сом подзековни на привилеґиї писац по руски – Руснацом и шицким тим хтори розумя и бешедую наш язик, збогацуюци так и нас, и себе. Чесц ми же сом як вонкашнї сотруднїк през колумну „Становиска” достал нагоду свойо думки и дилеми подзелїц з читателями, як зоз найблїзшима – визначел Александар Саванович.

Александaр Саванович студирал Катехетско-теолоґийни институт Суботицкей бискупиї, а паралелно зоз студиями вошол и до дньового новинарства 1997. року на популарним Радию 021.

Паралелно почал сотрудзовац и зоз друкованима медиями, а за двацец осем роки прешол шицки позициї у редакцийох, од пиячного барометру, по функцию главного редактора. Робел у локалним „Ґрадянским листу”, „Блицу”, „Пресу”, дзе бул главни редактор войводянского виданя и „Дневнику”, дзе бул на рижних позицийох, а остатнї два роки є на месце веб редактора. Єден є зоз сноватељох городского порталу „Мой Нови Сад”.

Сотрудзовал зоз рижнима медиями у жеми и иножемстве. Окрем „Дневнику”, активни є дописователь турскей Новинскей аґенциї Анадолия з Войводини, як и поверенїк Нєзависного здруженя новинарох Сербиї за Нови Сад.